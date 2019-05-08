Суд опроверг факт предварительного сговора Кокорина и Мамаева

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Пресненский суд Москвы признал виновными нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы 8 октября 2018 года, однако не видит в действиях спортсменом согласованных деяний, передает РИА «Новости».

Инцидент подсудимых не квалифицированны как действия с предварительным сговором. Они, по решению суда, заранее не договаривались.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Стоит отметить, что 4 апреля Пресненский суд Москвы принял решение оставить футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее известный правозащитник Сергей Жорин заявил, что Кокорин и Мамаев не будут обременены исправительными работами и вычетами из зарплаты.