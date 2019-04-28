«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Азмуна

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Петербургский «Зенит» нанес поражение самарским «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Сердар Азмун, оформивший дубль, и Игорь Смольников. У проигравших два раза забил Денис Ткачук, и еще попал в собственные ворота Тарас Бурлак.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 57 очков, в то время как «крылышки» занимают 13-е место с 27 очками.

Ранее хавбек «Зенита» оценил фигуристку Туктамышеву.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:2 (3:2)

Голы: 1:0 — Азмун, 9; 2:0 — Азмун, 30; 3:0 — Бурлак (автогол), 35; 3:1 — Ткачук, 40; 3:2 — Ткачук, 44; 4:2 — Смольников, 90+1.