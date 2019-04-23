Кокорина и Мамаева привезли в суд за два часа до заседания
Нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и других фигурантов дела привезли в Пресненский суд города Москвы на заседание, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обвиняемых привезли на автозаке за два часа до начала слушания.
3 апреля футболистам, а также брату форварда сине-бело-голубых Кириллу Кокорина, игроку любительской лиги Александру Протасовицкому продлили заключение в СИЗО до 25 сентября.
Ранее Андрей Ромашов, адвокат Кокорина, рассказал о деталях очередного слушания дела.