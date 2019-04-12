Россияне в одном балле от второго места в общем зачете командного ЧМ
На командном чемпионате мира по фигурному катанию россияне вплотную приблизились к идущим вторыми японцам, передает «Советский спорт».
Улучшение позиций связано с тем, что по итогам произвольного танца баллы распределились следующим образом:
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 12.
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Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 11.
Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 10.
Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 9.
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 8.
Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) — 7.
Общий же зачет выглядит следующим образом:
1. США — 68.
2. Япония — 62.
3. Россия — 61.
4. Франция — 50.
5. Канада — 44.
6. Италия — 42.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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