Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

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Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

По итогам заседания Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 25 сентября.

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Первое открытое слушание по делу пройдет 9 апреля.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл в октябре 2018 года поучаствовали в двух конфликтах в центре Москвы. Сначала они набросились на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его и испортили машину. Позже от дебоширов в кафе пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.

«Газет.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее жена Кокорина Дарья Валитова выразила надежду на положительный исход по делу мужа.