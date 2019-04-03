Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».
По итогам заседания Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 25 сентября.
Первое открытое слушание по делу пройдет 9 апреля.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл в октябре 2018 года поучаствовали в двух конфликтах в центре Москвы. Сначала они набросились на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его и испортили машину. Позже от дебоширов в кафе пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.
«Газет.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее жена Кокорина Дарья Валитова выразила надежду на положительный исход по делу мужа.