Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников заявил, что 3 марта начнется процесс по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Предварительное судебное заседание состоится в 14.00 мск», — цитирует Черникова РИА «Новости».
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«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее адвокат Андрей Ромашов заявил, что его клиента могут освободить из-под ареста 3 апреля.