Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает «Спорт-Экспресс».
В эту дату пройдет слушание в Пресненском районном суде Москвы.
«Их могу освободить. Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу. Этот суд будет разбираться по существу до приговора. Здесь у суда более высокая степень ответственности за принятие таких решений», — подчеркнул защитник.
Ромашов отметил, что футболистов и других фигурантов дела могут освободить под залог или подписку о невыезде.
Обвиняемые заключены под стражу в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании.