Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает «Спорт-Экспресс».

В эту дату пройдет слушание в Пресненском районном суде Москвы.

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«Их могу освободить. Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу. Этот суд будет разбираться по существу до приговора. Здесь у суда более высокая степень ответственности за принятие таких решений», — подчеркнул защитник.

Ромашов отметил, что футболистов и других фигурантов дела могут освободить под залог или подписку о невыезде.

Обвиняемые заключены под стражу в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании.