Зидан ответил на вопрос о возвращении Роналду в «Реал»

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Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, считает ли возможным возвращение в мадридский «Реал» нападающего Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

Форвард покинул команду летом 2018 года, перейдя в туринский «Ювентус». Примечательно, что Зидан, который вновь возглавил «Реал», сменив на посту Сантьяго Солари, ушел из клуба в это же время.

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«Это не тот вопрос, который стоит обсуждать сегодня. У нас впереди 11 игр, потом посмотрим, что произойдет. Мы все знаем, что Роналду — это история «Реала», он один из лучших. Но сегодня не тот случай, когда стоит говорить об этих вещах», — приводит слова Зидана в твиттере журналист Дермот Корриган.

Ранее сообщалось, что Зидан не смог сказать «Реалу» «нет».