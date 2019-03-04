Игрок «Реала» назвал Месси и Суареса «блохой» и «уродом»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон оскорблял нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что футболист столичного клуба назвал аргентинского форварда блохой, а уругваец удостоился оскорбления «урод». Также Суареса назвали кроликом.
Реклама
Встреча между «Реалом» и «Барселоной», прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что игроки мадридского «Реала» продолжают конфликтовать с главным тренером Сантьяго Солари.