Медведева выступит на одном шоу с Загитовой

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит на японском шоу Stars on Ice, сообщает «Советский спорт».

Сообщение об участии фигуристки размещено на сайте шоу. Она будет выступать в Канаде в 12-ти прокатах с 26 апреля по 16 мая.

Помимо российской фигуристки, на лед выйдут олимпийские чемпионы Патрик Чан, Кейтлин Осмонд и Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, призеры Олимпийских игр Элвис Стойко и Джеффри Баттл, а также, трехкратные чемпионы мира Кейтлин Уивер/Эндрю Поже.

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Однако Медведева во время выступлений не встретится со своими соперницами из России Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой. Они будут представлять японской тур.

Выступления состоятся в Осаке (29-31 марта), Саппоро (2-3 апреля) и Канадзаве (5-7 апреля).

Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер признался, что подопечная проходит через процесс перерождения.