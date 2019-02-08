Гол Черышева помог «Валенсии» спастись от поражения в матче с «Бетисом»
В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Валенсия» и «Бетис» не смогли выявить победителя, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье,завершилась со счетом 2:2.
Стоит отметить, что «летучие мыши» отыгрались со счета 0:2. На мячи Лоренсо Морона и Хоакина Санчеса подопечные Марселино Гарсия Тораля ответили взятиями ворот россиянина Дениса Черышева и Кевина Гамейро.
Ответный матч состоится 28 февраля в Валенсии на стадионе «Месталья».
В параллельном полуфинале «Реал» в первом матче сыграл вничью с «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Ранее сообщалось, что Черышев выйдет на поле с первых минут в матче «Бетис» — «Валенсия».
Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
«Бетис» (Севилья) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:2
Голы: 1:0 — Морон, 45; 2:0 — Хоакин, 54; 2:1 — Черышев, 70; 2:2 — Гамейро, 90+2