Гол Черышева помог «Валенсии» спастись от поражения в матче с «Бетисом»

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В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Валенсия» и «Бетис» не смогли выявить победителя, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье,завершилась со счетом 2:2.

Стоит отметить, что «летучие мыши» отыгрались со счета 0:2. На мячи Лоренсо Морона и Хоакина Санчеса подопечные Марселино Гарсия Тораля ответили взятиями ворот россиянина Дениса Черышева и Кевина Гамейро.

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Ответный матч состоится 28 февраля в Валенсии на стадионе «Месталья».

В параллельном полуфинале «Реал» в первом матче сыграл вничью с «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что Черышев выйдет на поле с первых минут в матче «Бетис» — «Валенсия».

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч

«Бетис» (Севилья) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:2

Голы: 1:0 — Морон, 45; 2:0 — Хоакин, 54; 2:1 — Черышев, 70; 2:2 — Гамейро, 90+2