«Барселона» уступила «Леванте» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Каталонская «Барселона» проиграла валенсийскому «Леванте» в матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились защитник Эрик Кабако и нападающий Борха Майораль. У проигравших забил мяч хавбек Филиппе Коутиньо.
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Каталонский клуб выступал без знаменитого форварда Леонеля Месси и уругвайца Луиса Суареса.
Ответный матч пройдет 17 января.
Ранее испанские СМИ рассказали о будущем тренера «Реала» в клубе.
Кубок Испании-2018/19. 1/8 финала. 1-й матч
«Леванте» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Кабако, 4; 2:0 — Майораль, 18; 2:1 — Коутинью, 85