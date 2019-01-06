«Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании

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Мадридский «Реал» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил команде «Реал Сосьедад», сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в матче на третьей минуте встречи на свой счет записал Виллиан Жозе: он реализовал пенальти. А на 83-й минуте игры Рубен Пардо удвоил преимущество своей команды.

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Отметим, что «сливочные» на 61-й минуте игры заработали удаление: за вторую желтую карточку был удален с поля Лукас Васкес.

Этот результат не позволил «Реалу» обогнать «Алавес» в турнирной таблице Примеры и вернуться в зону Лиги чемпионов. К текущему моменту мадридский клуб с 30 очками занимает пятое место в первенстве. А «Реал Сосьедад» наоборот смог поправить свое турнирное положение, догнав по баллам «Эйбар» (22), который занимает 12-е место.

Чемпионат Испании. 18-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 0:2

Голы: 0:1 — Жозе, 3 (пенальти); 0:2 — Пардо, 83

Удаления: Васкес, 61; — нет

Ранее «Ньюпорт Каунти» на своем поле в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Лестер Сити».