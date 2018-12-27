Российские легкоатлеты не вернули отобранные за допинг медали

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Международный олимпийский комитет (МОК), перепроверивший допинг-пробы российских легкоатлетов с Игр-2008 и 2012 года, все еще продолжает ждать от спортсменов 24 медали, сообщает ТАСС.

На данный момент награды не вернули: Мария Абакумова , Екатерина Волкова, Татьяна Лебедева , Евгения Колодко, Татьяна Лысенко , Мария Савинова, Татьяна Чернова, Денис Алексеев, Юлия Чермошанская, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Анастасия Капачинская.

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Отмечается, что только пятеро российских спортсменов передали свои медали в Олимпийский комитет России (ОКР) для последующей передачи в МОК. Это дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил Анна Чичерова и Антонина Кривошапка, а также чистые спортсмены Антон Кокорин, Наталья Антюх и Александра Федорива- Шпаер.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал об отсутствии доказательств, подтверждающих применение российскими биатлонистами запрещенных веществ.