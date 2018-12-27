Фигуристка Саханович: Медведева никогда не предаст

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Двукратный серебряный призер чемпионатов мира среди юниоров по фигурному катанию Серафима Саханович поделилась мнением о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, передает «Советский спорт».

Спортсменка рассказала о дружбе с фигуристкой.

«Женя – очень веселый, очень жизнелюбивый, очень трудолюбивый человек. Она всегда может поднять мне настроение, просто своим голосовым сообщением. Ей можно доверять. Это самое главное. В дружбе самое главное знать, что этот человек никому ничего не расскажет, что ты ему рассказываешь, он тебя не предаст, не сплетничает о тебе за спиной. Самое важное – доверие. Важно, что она может держать мой секрет у себя. Женя такой человек, она не будет улыбаться в лицо и говорить за спиной гадости. Она никогда так не сделает, я ее знаю», — подчеркнула Саханович в программе «Фигурвью».

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Напомним, что 7 мая 2018 года Медведева официально объявила о переходе от знаменитого тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее чемпион России по фигурному катанию среди танцевальных пар Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, поделился планами на сезон.