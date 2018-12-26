Президент «Урала» рассказал о беседах с Мутко

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС), передает «Областная газета».

Глава клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил отметил заслуги заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

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«Для меня Виталий Мутко — как отец нашего футбола. Если бы не он, я считаю, Россия не получила бы чемпионат мира. Он очень много сделал для российского футбола. Мутко, кстати, очень фартовый: ведь как только он пришел, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, затем «Зенит», «Синара» тоже выиграла главный мини-футбольный турнир Европы. Я с ним имел разговоры, он очень глубоко погружен в футбол, он в курсе всех дел. Понятно, что сейчас ему предложили новый пост, и совмещать вряд ли получится. Футболом нужно заниматься 24 часа в сутки. Новому президенту РФС хочу пожелать такой же плодотворной работы на этом посту», — заключил Иванов.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер России по спорту считает, что к спортсменам нужно находить индивидуальный подход.