Сейв Василевского пяткой стал лучшим за неделю в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила десятку лучших сейвов прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате, сообщает «Советский спорт».
Лучшим спасением стал сейв вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Российский хоккеист убрал пяткой шайбу с линии ворот после броска соперника.
Полностью десятка лучших сейвов минувшей недели выглядит следующим образом:
10. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)
9. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)
8. Петр Мразек («Каролина Харрикейнз»)
7. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
6. Робин Ленер («Нью-Йорк Айлендерс»)
5. Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»)
4. Кэм Уорд («Чикаго Блэкхоукс»)
3. Линус Улльмарк («Баффало Сэйбрз»)
2. Давид Риттих («Калгари Флэймз»)
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой матча НХЛ против «Торонто».