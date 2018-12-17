Гандболистка сборной России поздравила француженок с чемпионством
Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева прокомментировала матч против Франции в финале чемпионата Европы, передает «Советский спорт».
Спортсменка поздравила соперниц с победой в соревновании.
«Разумеется, мы хотели выиграть финал. К сожалению, у нас это не получилось. Сборная Франции – сильный соперник. Поздравляю француженок с чемпионством», — цитирует Дмитриеву официальный сайт Федерации гандбола России.
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Национальная команда уступила француженкам со счетом 21:24.
Ранее министр спорта России Павел Колобков высказался о результате матча финала чемпионата Европы по гандболу.