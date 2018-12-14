Экс-вторая ракетка мира Радваньска высказалась о женском теннисе
Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала завершение профессиональной карьеры, передает «Советский спорт».
Спортсменка считает, что женский теннис изменился за годы ее выступлений.
«Жизнь научила меня никогда не говорить «никогда», но в плане профессиональных выступлений для меня это конец. Я наткнулась на преграду, которую не могу преодолеть. Мне нужен минимум год, а то и два, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться. Женский теннис кардинально изменился. Интенсивность во всех аспектах игры невозможно сопоставить с той, что была 10-12 лет назад. Теперь даже на самых маленьких турнирах мне приходилось выкладываться на сто процентов. Легкие игры в первых раундах закончились», — приводит слова Радваньской Onet.
Напомним, что полячка покинула спорт из-за проблем со здоровьем.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агута в рамках полуфинала выставочного турнира Open de Caen, который проходит во Франции.