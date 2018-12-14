Экс-вторая ракетка мира Радваньска высказалась о женском теннисе

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Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала завершение профессиональной карьеры, передает «Советский спорт».

Спортсменка считает, что женский теннис изменился за годы ее выступлений.

«Жизнь научила меня никогда не говорить «никогда», но в плане профессиональных выступлений для меня это конец. Я наткнулась на преграду, которую не могу преодолеть. Мне нужен минимум год, а то и два, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться. Женский теннис кардинально изменился. Интенсивность во всех аспектах игры невозможно сопоставить с той, что была 10-12 лет назад. Теперь даже на самых маленьких турнирах мне приходилось выкладываться на сто процентов. Легкие игры в первых раундах закончились», — приводит слова Радваньской Onet.

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Напомним, что полячка покинула спорт из-за проблем со здоровьем.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агута в рамках полуфинала выставочного турнира Open de Caen, который проходит во Франции.