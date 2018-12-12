Овечкин попал в топ-20 доминирующих спортсменов вслед за Модричем и Леброном

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в двадцатку самых доминирующих спортсменов 2018 года по версии ESPN, сообщает «Советский спорт».

Топ Dominant 20 составлен на основе разработанных изданием критериев и сравнений с лучшими спортсменами прошлых лет.

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Первое место принадлежит гимнастке Симоне Байлс. Выше российского форварда, занимающего 17-ю строчку, находятся также хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич, первые ракетки мира Симона Халеп и Новак Джокович, а также чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

1. Симон Байлс (гимнастика)

2. Элиуд Кипчоге (легкая атлетика)

3. Даниэль Кормье (MMA)

4. Ария Джутанугарн (гольф)

5. Кэтлин Ледеки (плавание)

6. Хлоя Ким (сноуборд)

7. Брианна Стюарт (баскетбол)

8. Лука Модрич (футбол)

9. Симона Халеп (теннис)

10. Новак Джокович (теннис)

11. Юдзуру Ханю (фигурное катание)

12. Льюис Хэмилтон (Формула-1)

13. Леброн Джеймс (баскетбол)

14. Муки Бетс (бейсбол)

15. Дрю Брис (американский футбол)

16. Джастифай (скаковая лошадь)

17. Александр Овечкин (хоккей)

18. Патрик Махомс (американский футбол)

19. Джеймс Харден (баскетбол)

20. Майк Траут (бейсбол)

Ранее сообщалось, что Овечкин считает свои нынешние выступления в НХЛ лучшими за 13 лет.