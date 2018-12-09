Тарасова и Морозов выиграли бронзу финала Гран-при
Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграла произвольную программу в финале Гран-при в канадском Ванкувере с новым мировым рекордом — 148,37 балла, сообщает «Советский спорт».
Дуэт набрал наибольшую сумму по итогам двух программ и стали победителем соревнований с результатом 219,88.
Лидировавшие после короткой программы китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, стали вторыми (216,90). Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли бронзовые медали, набрав 214,20 балла. Наталия Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (201,07), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — шестыми (186,81).
Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)
Спортивные пары. Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 148,37
2. Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай) — 141,21
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 140,16
4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 125,89
5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 125,57
6. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 117,86
Итоговое положение
1. Джеймс / Сипре — 219,88
2. Чэн / Ян — 216,90
3. Тарасова / Морозов) — 214,20
4. Забияко / Энберт — 201,07
5. Делла Моника / Гуаризе — 187,63
6. Павлюченко / Ходыкин — 186,81
«Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее Синицина и Кацалапов стали вторыми в финале Гран-при в танцах на льду.