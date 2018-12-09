Тарасова и Морозов выиграли бронзу финала Гран-при

<img src="//img.gazeta.ru/files3/713/12062713/RIAN_5703468.HR-pic905-895x505-79464.jpg">

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграла произвольную программу в финале Гран-при в канадском Ванкувере с новым мировым рекордом — 148,37 балла, сообщает «Советский спорт».

Дуэт набрал наибольшую сумму по итогам двух программ и стали победителем соревнований с результатом 219,88.

Реклама

Лидировавшие после короткой программы китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, стали вторыми (216,90). Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли бронзовые медали, набрав 214,20 балла. Наталия Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (201,07), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — шестыми (186,81).

Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 148,37

2. Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай) — 141,21

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 140,16

4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 125,89

5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 125,57

6. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 117,86

Итоговое положение

1. Джеймс / Сипре — 219,88

2. Чэн / Ян — 216,90

3. Тарасова / Морозов) — 214,20

4. Забияко / Энберт — 201,07

5. Делла Моника / Гуаризе — 187,63

6. Павлюченко / Ходыкин — 186,81

«Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее Синицина и Кацалапов стали вторыми в финале Гран-при в танцах на льду.