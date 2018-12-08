Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в матче чемпионата Англии

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«Ливерпуль» нанес разгромное поражение «Борнмуту» в матче 16-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Мохамед Салах, также мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Стив Кук.

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«Ливерпуль» продлил свою победную серию в Английской премьер-лиги (АПЛ) до 16 матчей.

Благодаря победе «Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе мерсисайдцев 42 очка. «Борнмут» (23 очка) занимает седьмую строчку.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур

«Борнмут» (Борнмут) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 0:4

Голы: 0:1 — Салах, 25; 0:2 — Салах, 48; 0:3 — Кук, 68 (автогол); 0:4 — Салах, 77.