Российский футбольный союз назвал лучшего молодого игрока 2018 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/12047551/RIAN_5654657.HR-pic905-895x505-21888.jpg">

Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком 2018 года в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Приз «Первая пятерка» уроженец Киргизии получил по итогам голосования руководителей и тренеров клубов премьер-лиги, юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), ДФЛ, журналистов и организаций, занимающихся развитием футбола. Ахметов набрал 202 балла. Второе место в голосовании занял еще один полузащитник ЦСКА Иван Обляков (177 баллов), игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111) стал третьим.

Реклама

Ахметов выступает за красно-синих с июля 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами.

Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» устроили потасовку на трибуне из-за Глушакова.