Аллегри отметил хорошую тактику «Валенсии» в матче ЛЧ с «Ювентусом»

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал матч против испанской «Валенсии» в рамках пятого тура Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Наставник отметил, что соперники достойно встретили «старую синьору».

«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере. Забить «Валенсии» нелегко, они атаковали вчетвером, оставляя сзади шесть человек. Мы старались найти слабые места в их обороне. Игроки «Валенсии» очень умны в тактическом плане. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно впереди и нашли свой шанс. Но нам пришлось думать головой, чтобы найти слабые места», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

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Встреча завершилась проигрышем испанского клуба со счетом 0:1.

Таким образом, «Ювентус», набрав 12 очков, вышел в плей-офф соревнования, в то время как «Валенсия» с пятью очками лишилась шансов на попадание в 1/8 финала.

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