«Реал» обыграл «Рому» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Ромой» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на римском стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в матче на 47-й минуте открыл нападающий «сливочных» Гарет Бэйл, а спустя некоторое время второй мяч в ворота «волков» отправил хавбек «королевского клуба» Лукас Васкес.

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«Реал» набрал 12 очков в своем квартете и гарантировал себе досрочный выход в плей-офф турнира. Римский коллектив также вышел из группы, поскольку московский ЦСКА уступил «Виктории Пльзень».

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

«Рома» (Рим, Италия) — «Реал Мадрид» (Мадрид, Испания) — 0:2

Голы: 0:1 — Бэйл, 47; 0:2 — Васкес, 59.