Стала известна команда РПЛ с самой высокой посещаемостью матчей

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Петербургский «Зенит» остается лидером в списке клубов с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей, сообщает «Советский спорт».

В среднем игры сине-бело-голубых посещают 49 774 болельщиков. В сумме на шести домашних встречах петербургской команды побывало 348 416 зрителя.

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За «Зенитом» идет московский «Спартак» с показателем в 31 393 человек и «Ростов» (30 001).

Напомним, что сине-бело-голубые одержал победу над донским клубом в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. В составе победителей отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.

Ранее полузащитник «Зенита» Леандро Паредес обратился к болельщикам команды.