Адвокат Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес игрока

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала об оскорблениях в адрес футболиста, которые позволяли себе водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, сообщает «Советский спорт».

«Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам еще раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещенные в интернете, из содержания которых очевидно, что кроме него ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним.

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Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве.

Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли.

Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова. Что бы вы сделали?» — написала Стукалова в инстаграме.

Ранее стали известны новые подробности драки полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Кокорина с водителем.