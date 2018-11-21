Дзюба впечатлил защитника сборной Швеции

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Шведский защитник Виктор Линделеф прокомментировал победу своей команды над сборной России в матче 6-го тура Лиги наций, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов, а Линделеф стал автором одного из голом. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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«Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты. Во втором тайме мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч. Секрет победы? Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства», — сказал Линделеф.

Также швед отметил в составе российской команды нападающего Артема Дзюбу.

«Из состава сборной России я бы хотел отметить Дзюбу. Было очень тяжело играть против него, когда Андреас Гранквист за ним не успевал», — заключил он.

Ранее сообщалось, чтов сборной России глубоко разочарованы поражением от Швеции.