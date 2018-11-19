Тренер рассказал о сложностях в работе с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о сложностях в работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера. Следующий шаг в ее карьере — наслаждение катанием.

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Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да. Когда-то все мог выиграть Джейсон Браун, тот же Юдзуру Ханю, Юна Ким собирала все награды по юниорам. Но нужно быть готовым иногда проиграть. Только вот спортсменам это очень сложно понять», — цитирует Орсера «Спорт-Экспресс».

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане перешла от российского тренера Этери Тутберидзе к Орсеру в мае 2018 года.