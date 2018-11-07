В «Роме» побоялись делать прогнозы на матч с ЦСКА

Нападающий итальянской «Ромы» Патрик Шик оценил уровень московского ЦСКА, с которым его команде предстоит встретиться в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова чешского форварда приводит газета «Известия».

Матч 3-го тура между «Ромой» и ЦСКА, который проходил в Риме, выиграла итальянская команда со счетом 3:0.

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«Прекрасно понимаем, что матч против ЦСКА будет очень сложным. В Лиге чемпионов не бывает слабых команд или проходных матчей, всегда надо быть сосредоточенным на все 100 процентов. Мы должны серьезно подготовиться к игре с московским клубом. Я бы не хотел давать каких-то прогнозов», — заявил Шик.

Встреча между ЦСКА и «Ромой» состоится 7 ноября на стадионе «Лужники». Начало игры — в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что с «Ромой» надо сыграть так же, как с «Реалом».