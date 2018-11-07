Игрок киевского «Динамо» категорически отказывается возвращаться на Украину

Полузащитник сборной Парагвая и киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес, в настоящее время выступающий за бразильский «Сантос» на правах аренды, отказался возвращаться на Украины. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам футболиста, Украина не является страной, где он может вырасти профессионально.

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«Хорошо, что в «Динамо» приняли мое решение, и в итоге я перебрался в «Сантос», где я счастлив. Мне не хочется возвращаться на Украину. В Европу — да, но только не на Украину. Я еще молод и могу раскрыть свой потенциал», — цитирует Гонсалеса Diario Do Peixe.

Свое нежелание возвращаться в «Динамо» парагваец аргументировал тем, что в клубе у него было недостаточно игровой практики.

«Я иногда играл, а иногда нет. У меня были проблемы с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Вещи, о которых я даже не могу говорить», — заявил он.

Гонсалес перешел в киевское «Динамо» в июле 2015 года за €9,4 млн. В составе киевлян он стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. В 2018 году перешел в «Сантос» на правах аренды.