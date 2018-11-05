Константинова: у меня нет задачи откусить чей-то кусок мяса

Фигуристка Станислава Константинова в интервью «Газете.Ru» после завоевания серебра на третьем этапе Гран-при в Финляндии рассказала о своем отношении к соперничеству.

Также спортсменка поделилась планами на будущие выступления.

«Сейчас моя задача пробиться из второго эшелона в первый. Вообще, я иду по своему пути и смотрю только на себя. У меня нет задачи победить кого-то, куда-то вмешаться или откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой», — подчеркнула Константинова.

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Фигуристка стала второй на этапе Гран-при, она уступила только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Ранее сообщалось, что японский фигурист Юдзуру Ханю победил в Хельсинки.