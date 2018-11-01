«Ростов» обыграл «Зенит» в матче Олимп — Кубка России

«Ростов» оказался сильнее «Зенита» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Ростове, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Ростов» открыл счет в самом начале игры благодаря Арсению Логашову. Во второй половине первого тайма «Зенит» смог установить равный счет на табло. Себастьян Дриусси был точен в исполнении пенальти. Но в конце второго тайма «Ростов» вышел вперед. Забитые мячи на свой счет записали Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич.

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В четвертьфинальном матче «Ростов» сразится с «Краснодаром».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Олимп — Кубка России.

Олимп — Кубок России. 1/8 финала

«Ростов» — «Зенит» — 3:1

Голы: 1:0 — Логашов, 4; 1:1 — Дриусси (пенальти), 28; 2:1 — Юсупов, 83; 3:1 — Хаджикадунич, 90.