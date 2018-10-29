Месси высказался об идее возвращения Неймара в «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал идею возвращения в клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает «Советский спорт».
По информации The Independent, аргентинец считает связку с Неймаром и уругвайцем Луисом Суаресом сильнейшей за свою карьеру.
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Бразильский футболист перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные €222 млн.
В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее защитник «ПСЖ» пожелал удачи «Барселоне» и «Реалу» в попытке купить Неймара.