СМИ: «Реал» сегодня объявит об увольнении Лопетеги

Мадридский «Реал» объявит отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды 29 октября, сообщает Onda Cero.

По информации источника, заявление об увольнении испанского специалиста будет опубликовано в ближайшие часы. Также 30 октября руководство «сливочных» намерено заменить Лопетеги экс-тренером лондонского «Челси» Антонио Конте.

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Испанцу придется расторгнуть контракт, который он заключил с «королевским клубом» 14 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что после матча с «Барселоной», который завершилась разгромным для «сливочных» счетом — 5:1, Лопетеги обратился к игрокам с прощальной речью.