Победу «Зенита» в матче Лиги Европы с «Бордо» назвали неубедительной

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал матч петербургского «Зенита» против французского «Бордо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает «Спорт уик-энд».

Экс-наставник отметил, что сине-бело-голубые заполучили победу с трудом, учитывая даже незавидные позиции «Бордо» в группе.

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«Зенит» победил малыми силами. «Бордо» на сегодняшний момент явный аутсайдер группы, и было видно, что французы приехали в Петербург с осторожной тактикой. В принципе, для них ничья в этом матче была равносильна победе. При всём при этом выигрыш «Зенита» не стал полностью убедительным», — поделился мнением специалист.

Также он перечислил некоторые проблемы петербургского клуба.

«Во-первых, недонастрой именно на «Бордо». Всё-таки «Зенит» играл дома против аутсайдера группы, прекрасно изучил соперника и понимал, что это не та команда, которая может преподнести какой-то сюрприз. Во-вторых, похоже, футболисты «Зенита» несколько потеряли мотивацию после удачного старта сезона, в глазах футболистов не было огня. В-третьих, оставляло желать лучшего физическое состояние», — рассказал Сабитов.

Он назвал положительные и отрицательные стороны игроков «Зенита» в матче Лиги Европы.

«Питерцы не показали против «Бордо» никакого движения, защитники много разыгрывали мяч между собой, Падерес с Ерохиным постоянно отдавали пасы назад. Практически не было активных фланговых подключений Ивановича справа и Набиуллина слева. Да, Дзюба забил гол после подачи Набиуллина, но то был единичный момент. Выделялся по такой игре Кузяев, который своими активными действиями старался угрожать воротам соперника и поставил в матче финальную точку», — заключил экс-наставник.

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых (2:1).

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Андрей Синицын провел сотую игру за команду в матче с бельгийским «Стандартом».