Швед будет выступать за сборную России в Кубке мира-2019

Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед вошел в состав сборной России, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Российской федерации баскетбола (РФБ), спортсмен присоединится к национальной команде в подготовке к встречам с Финляндией и Чехией в рамках отборочного турнира Кубка мира 2019 года.

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Состав сборной России: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив- Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Алексей Швед («Химки»); форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Петр Губанов, Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»); центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Первая встреча с национальной командой Финляндии состоится 30 ноября.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Еврокубка.