Три очка Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Сент-Луис»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей, хотя по ходу первого периода хозяева вели — 2:0.

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По два гола в составе победителей забили Бун Дженнер и Энтони Дюклер. Российский нападающий Артемий Панарин отдал 3 результативные передачи. Одну из шайб в составе «Блюз» забросил Владимир Тарасенко.

Голкипер «Коламбуса Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Форвард «Блюз» Иван Барбашев отыграл 7 минут 57 секунд. «Сент-Луис» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

Ранее в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях победил «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 4:7 (2:1, 1:3, 1:3)

1:0 — Тарасенко (О'Райлли, Марун), 04:26;

2:0 — Шварц (Шенн), 12:40;

2:1 — Дженнер (Мюррей, Веренски), 16:47;

2:2 — Дюклер (Бьеркстранд, Харрингтон), 22:04;

2:3 — Дженнер (Фолиньо, Андерсон), 23:29;

2:4 — Савар (Панарин, Харрингтон), 28:58;

3:4 — Стин (Эдмундсон), 31:30;

3:5 — Андерсон (Панарин, Мюррей), 40:38;

3:6 — Дюклер (Веренски, Веннберг), 42:35;

3:7 — Джонс (Панарин, Аткинсон), 46:03;

4:7 — Сэнфорд (Бозак, Данн), 52:36.