Хавбек «Зенита» будет играть в матче Лиги Европы с сотрясением мозга

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев будет готовиться к матчу против французского «Бордо» в рамках третьего тура Лиги Европы, несмотря на травму, сообщает Sport24.

Хавбек уже готовится к домашнему матчу УЕФА с сотрясением мозга, которое получил из-за удара игрока московского «Динамо» Себастьяна Хольмена в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

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«Состояние полузащитника ФК «Зенит» и Сборной России Далера Кузяева не вызывает опасений, несмотря на повреждение, полученное во время игры, он будет готовиться в основной группе к домашнему матчу Лиги Европы УЕФА против «Бордо», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых

Встреча «Зенита» и «Бордо» состоится 25 октября в 19.55 по московскому времени.

Ранее бывший хавбек петербургского клуба Сергей Веденеев прокомментировал игру сине-бело-голубых в этом сезоне.