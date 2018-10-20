Глава Fight Nights Global согласен на реванш Минеева и Исмаилова
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможный реванш бойцов смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, передает «РИА Новости».
Президент организации высказался относительно желания спортсменов повторить бой, так как предыдущий завершился ничьей.
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«Реванш возможен, но нужно задавать вопрос Минееву и Исмаилову, готовы ли они еще раз на такой забег», — поделился мнением Гаджиев.
Минеев первый заявил о намерении повторить поединок.
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