Глава Fight Nights Global согласен на реванш Минеева и Исмаилова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможный реванш бойцов смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, передает «РИА Новости».

Президент организации высказался относительно желания спортсменов повторить бой, так как предыдущий завершился ничьей.

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«Реванш возможен, но нужно задавать вопрос Минееву и Исмаилову, готовы ли они еще раз на такой забег», — поделился мнением Гаджиев.

Минеев первый заявил о намерении повторить поединок.

Ранее боец MMA Денис Гольцов высказал мнение о скандале вокруг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина» и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.