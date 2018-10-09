Медведева не просила Тутберидзе придержать Загитову в юниорах

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Серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева опровергла информацию о том, что просила своего тренера Этери Тутберидзе придержать в юниорах Алину Загитову, сообщает ТАСС.

По информации, которая появилась в СМИ, Медведева не хотела, чтобы Загитова выступала в на Играх в Пхенчхане.

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«Я такого не говорила. Я не помню точно, что именно сказала, но даже если что-то и было сказано, я ничего такого не имела в виду. Заявление тренера меня смутило, я начала думать о том, когда я такое могла сказать, и не смогла вспомнить», — заявила спортсменка в интервью телеканалу NBC.

Сразу после Олимпиады Медведева прекратила работать с Тутберидзе и переехала в Канаду, где теперь тренируется под руководством Брайана Орсера.

Ранее Плющенко посоветовал Загитовой выучить четверные прыжки.