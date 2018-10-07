Российские фигуристы установили три мировых рекорда на финском турнире

<img src="//img.gazeta.ru/files3/447/10238447/2016-10-09T150638Z_1516076060_D1AEUFZPVIAD_RTRMADP_3_ICESKATING-FINLAND-pic905-895x505-22254.jpg">

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли международный турнир Finlandia Trophy, сообщает «Советский спорт».

Степанова и Букин исполнили произвольную программу и установили три новых рекорда в танцах на льду.

Накануне российские спортсмены лидировали в соревновании после ритм-танца, набрав за выступление 79,16 баллов. 7 октября произвольный прокат фигуристов был оценен судьями в 121,62 балла.

Реклама

Степанова и Букин побили рекорд канадцев Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, которые получили 120,74 на пятом международном турнире Autumn Classic International, и рекорд американских спортсменов Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью по сумме программ — 197,42. Сумма российских фигуристов за все выступления составляет 200,78.

Ранее сообщалось, что экс-ученица известного тренера Этери Тутберидзе 14-летняя Анастасия Тараканова победила на этапе юниорского Гран-при в словенской Любляне.

Фигурное катание. Турнир Finlandia Trophy. Танцы на льду

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 200,78.

2. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 180,07.

3. Мари-Жаде Лорьо / Ромэн Ле Гак (Франция) — 175,46.

5. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 167,94.

7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 159,67.