Хет-трик Джеко помог «Роме» разгромить «Викторию Пльзень» в Лиге чемпионов

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«Рома» нанесла разгромное поражение «Виктории Пльзень» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на римском стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 5:0 в пользу местной команды.

Хет-трик в матче отметился нападающий «волков» Эдин Джеко. Еще по одному голу на свой счет записали Дженгиз Ундер и Джастин Клюйверт.

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Ранее сообщалось, что ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

«Рома» (Италия, Рим) — «Виктори Пльзень» (Чехия, Пльзень) — 5:0

Голы: 1:0 — Джеко, 3; 2:0 — Джеко, 40; 3:0 — Ундер, 64; 4:0 — Клюйверт, 73; 5:0 — Джеко, 90+2.