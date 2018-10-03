Хет-трик Джеко помог «Роме» разгромить «Викторию Пльзень» в Лиге чемпионов
«Рома» нанесла разгромное поражение «Виктории Пльзень» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на римском стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 5:0 в пользу местной команды.
Хет-трик в матче отметился нападающий «волков» Эдин Джеко. Еще по одному голу на свой счет записали Дженгиз Ундер и Джастин Клюйверт.
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Ранее сообщалось, что ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве.
Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
«Рома» (Италия, Рим) — «Виктори Пльзень» (Чехия, Пльзень) — 5:0
Голы: 1:0 — Джеко, 3; 2:0 — Джеко, 40; 3:0 — Ундер, 64; 4:0 — Клюйверт, 73; 5:0 — Джеко, 90+2.