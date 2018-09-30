«Реал» отправится на матч Лиги чемпионов с ЦСКА без Рамоса и Марсело‍

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Мадридский «Реал» объявил заявку команды на матч 2-го тура группового этапа чемпионата России против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

Не полетят со «сливочными» в столицу России нападающий Гарет Бэйл, получивший повреждение в игре 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», а также капитан команды Серхио Рамос. При этом отсутствуют в списке Марсело и Иско, испытывающие проблемы со здоровьем.

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Полностью заявка «королевского клуба» выглядит следующим образом:

вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Кико Касилья;

защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос;

форварды: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Матч ЦСКА — «Реал» пройдет 2 октября на московском стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Реал» обслужит румынская бригада судей.