«Реал» отправится на матч Лиги чемпионов с ЦСКА без Рамоса и Марсело
Мадридский «Реал» объявил заявку команды на матч 2-го тура группового этапа чемпионата России против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».
Не полетят со «сливочными» в столицу России нападающий Гарет Бэйл, получивший повреждение в игре 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», а также капитан команды Серхио Рамос. При этом отсутствуют в списке Марсело и Иско, испытывающие проблемы со здоровьем.
Полностью заявка «королевского клуба» выглядит следующим образом:
вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Кико Касилья;
защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;
полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос;
форварды: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Матч ЦСКА — «Реал» пройдет 2 октября на московском стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Реал» обслужит румынская бригада судей.