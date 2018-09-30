«Анжи» нанес «Зениту» первое поражение в чемпионате России

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«Анжи» одержал сенсационную победу над «Зенитом» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на каспийском стадионе «Анжи Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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На 47-й минуте матча счет в игре открыл хавбек сине-бело-голубых Клаудио Маркизио, а на 71-минут форвард махачкалинцев Андрес Понсе сравнял счет. На 76-й минуте «Анжи» остался в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Белорукова, однако уже спустя семь минут в ворота «Зенита» был назначен пенальти за нарушение Игоря Смольникова. Одиннадцатиметровый успешно реализовал полузащитник «Анжи» Владислав Кулик, принеся своей команде волевую победу.

Таким образом, подопечные Сергея Семака потерпели свое первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата России. Для «Анжи» этот успех стал уже вторым кряду: в матче прошлого тура был обыгран московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Маркизио забил свой первый мяч за «Зенит».

Футбол. Чемпионат России. 9-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1

Голы: 0:1 — Маркизио, 47; 1:1 — Понсе, 71; 2:1 — Кулик, 83 (пенальти)

Удаления: Белоруков, 76; — нет.