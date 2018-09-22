Авербух объяснил поражение Медведевой восстановлением после трудного сезона

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Экс-хореограф двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой Илья Авербух объяснил, что у фигуристки проходит непростое становление после олимпийского сезона, но все ее сложности объяснимы, сообщает «РИА Новости».

«Женя – очень большая молодец, я желаю ей удачи! У нее еще ничего не пропало, идет тяжелое становление после трудного сезона, с новым тренером и при новых обстоятельствах. Есть изменения в технике. Поэтому все сложности объяснимы. Главное, что она в строю, она соревнуется, начиная с первых турниров», — заявил Авербух.

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Медведева завоевала серебро на своем первом старте сезона-2018/19 в канадском Оквилле, набрав по сумме обеих программ 204,89 балла и уступив только американке Брейди Теннелл (206,41). В межсезонье россиянка перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Ранее Медведева проиграла на турнире в Канаде.