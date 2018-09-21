Новичок ЦСКА рассказал об отношении японцев к Загитовой и Медведевой

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Японский новичок московского ЦСКА Такума Нисимура рассказал, что в Японии хорошо знакомы с личностью российской фигуристки Алины Загитовой, передает Sport24.

Форварду показали фотографии Загитовой и Евгении Медведевой, однако признал он только олимпийскую чемпионку. По словам Нисимуры, фигурное катание — популярный вид спорта в Японии.

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«Я Загитову знаю потому, что у нее есть акита (порода собак)! Это стало большой новостью в Японии.

На самом деле в Японии очень популярно фигурное катание. Выступления Загитовой я тоже видел. Например, на Олимпиаде. Алина считается у нас сильной и знаменитой. Из этих двух девушек я лучше запомнил Загитову – наверное, потому, что у нее фамилия проще», — сказал Нисимура.

Ранее сообщалось, что Нисимура прокомментировал свой переход в ЦСКА.