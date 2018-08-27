Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Крыльев Советов»
Стали известный стартовые составы красноярского «Енисея» и самарских «Крыльев Советов» на матч пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.
«Енисей»: Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко, Валерий Кичин, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич, Павел Комолов, Александр Зотов, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Дарко Бодул, Марко Обрадович.
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«Крылья Советов»: Евгений Конюхов, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Тарас Бурлак, Никита Чичерин, Мирал Самарджич, Алан Чочиев, Олег Ланин, Паул Антон, Павел Яковлев, Александр Соболев.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что тренер «Енисея» считает, что увольнение Жозе Моуринью не станет сюрпризом.