Тренер Волчкова: Медведева должна помнить, кто сделал ее великой
Многократный призер чемпионатов Европы, известный тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировала переезд фигуристки Евгении Медведевой в Канаду и уход от тренера Этери Тутберидзе.
«Евгения уже достаточно опытный спортсмен и взрослый человек. Она уже умеет абстрагироваться от любого негатива в ее сторону. А критика в ее адрес всегда была и будет, вне зависимости от принятых решений. Женя является высококлассным спортсменом с огромной армией поклонников. Ей по силам не обращать внимания на негативные комментарии. Она знает, чего хочет добиться, и придет к этому», — сказала Волчкова.
По словам многократный призер чемпионатов Европы, давать оценку переезду Медведевой в Канаду и смену тренера еще слишком рано.
«Сказать сейчас, сделала ли она правильный шаг, уехав в Канаду, нельзя. Но Медведева должна помнить, что именно Этери Тутберидзе поставила ее на коньки и сделала ее великой фигуристкой.
Уверена, что она не забудет, кто является ее наставником. То же самое я всегда говорила и про Виктора Кудрявцева, под руководством которого тренировалась. Для меня Виктор Николаевич не тренер, а именно наставник, который научил меня всему. Вот и Тутберидзе является для Медведевой человеком, воспитавшей ее. Даже сейчас они неразделимы», — заявила Волчкова.
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Ранее стало известно, что рекорды Медведевой и Загитовой признаны историческими.