«Зенит» забил восемь мячей и вышел в следующий раунд ЛЕ‍

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Петербургский «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, сообщает Sport24.

Петербургская команда открыла счет на 22-й минуте — со штрафного мяч в сетку ворот гостей отправил Леандро Паредес. На 30-й минуте гости забили, но судья поднял флажок, был зафиксирован офсайд. На 66-й минуте Критиан Нобоа забил со стандартного положения. На 72-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку за отмашку получил Паредес. Дальше Артем Дзюба оформил дубль: он поразил ворота соперников а 75-й и 78-й минутах.

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Счет в серии стал равным, игра перешла в дополнительное время. В первом тайме «Динамо» вышло вперед на 99-й минуте, отличился Сейду Яхая на добивании. «Зенит» сумел отыграться в самом начале второго овертайма, забил Себастьян Дриусси.

На 115-й минуте в ворота «Динамо» был назначен штрафной за фол на Роберте Маке. 11-метровый реализовал Артем Дзюба. В концовке игры с поля был удален игрок «Динамо» Маким Швецов, а в ворота минчан назначен второй пенальти. Его реализовал Роберт Мак. Через минуту словацкий футболист оформил дубль, установив окончательный счет — 8:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее игрок «Зенита» рассказал о своем возвращении на поле.